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موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا

الأحد 11/أبريل/2021 - 01:52 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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يواجه فريق برشلونة نظيره أتلتيك بلباو، في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، لموسم 2020-2021، يوم السبت المقبل الموافق 17 أبريل الحالي.

وتقام مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو، على ملعب الأولمبيكو بمدينة إشبيلية، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وكان البارسا تأهل إلي المباراة النهائية، بعدما حقق ريمونتادا وتخطي إشبيلية بثلاثية نظيفة في إياب نصف النهائي، حيث كان خاسرًا بهدفين نظيفين في الذهاب.

بينما الفريق الباسكي تأهل بصعوبة أيضًا، بعدما فاز على ليفانتي بهدفين مقابل هدف في الوقت الإضافي، حيث انتهي الوقت الأصلي بهدف لكل فريق، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب.

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