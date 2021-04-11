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قيادات الحزب العربي يجتمعون برئيس جمعية الشبان المسيحيين

الأحد 11/أبريل/2021 - 01:26 ص
المهندس علي فريج
المهندس علي فريج
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في لقاء فريد من نوعه يسوده الألفة والمشاعر والطنية الخالصة، اجتمع المهندس علي فريج رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة، وائل حنفي، الأمين العام للحزب مع المهندس سامي أرميا رئيس جمعية الشبان المسيحيين بمقر الجمعية بمنطقة رمسيس في الثالثة عصرا، وبحضور متميز من أمين مساعد المرأة على مستوى الجمهورية دكتورة هبه الصباحي وأمانة الشباب بقيادة دكتور وليد فهمي امين شباب الجمهورية بالحزب وكابتن طيار دينا داوود مسؤولة المبادرات بالحزب وأعضاء أمانة الشباب: اسلام بدوي، مصطفى حامد، و أسامة إبراهيم.

ناقش الاجتماع سبل التعاون بين الحزب والجمعية في العديد من المجالات وخاصة ملف الشباب عامة وشباب شبه جزيرة سيناء والمحافظات النائية خاصة من الجنسين.

واستعرض أمين الشباب خطة الحزب ومبادراته في ملف الشباب، كما ناقشت امين مساعد المرأة ما يمكن تقديمه للمرأة بتلك المحافظات وخطط الحزب في هذا الملف الهام.

جدير بالذكر أن الملفات المطروحة لاقت استحسانا كبيرا من كلا الطرفين، حيث أثنى المهندس سامي أرميا على خطة الشباب والمرأة وأعلن دعمه الكامل في مجال الشباب ولما له من خبره كبيرة مع الشباب من مختلف المحافظات.

وانتهى الاجتماع على إتفاق الطرفين بعقد عدة اجتماعات تنسيقية للإعداد والتنسيق الجيد للمبادرة الوطنية التي ستنطلق قريبا برعاية الحزب العربي للعدل والمساواة وجمعية الشبان المسيحيين.

وقدم رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة المهندس علي فريج نيابة عن قيادات الحزب واعضائه الشكر للمهندس سامي ارميا على حسن ضيافته وترحيبه بقيادات الحزب وتوفير كل سبل الدعم للشباب.

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