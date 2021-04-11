بعد الاعتداء على "طبيب السنطة".. رسالة عاجلة من وزيرة الصحة

وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة باتخاذ كافة الإجراءات والتحرك السريع فور علمها بواقعة التعدي على الطبيب نشأت رفعت، وتواصلت مع مديرية الصحة والسكان بالغربية للتأكد من أن كافة الإجراءات القانونية اتخذت.





وطالبت "زايد"، الأطباء باتباع الإجراءات القانونية السليمة عند التعرض لاعتداء أثناء تأدية عملهم، وهي: البقاء بالمستشفى وعدم مغادرتها لأي سبب وتحرير محضر يكون باسم المستشفى التي حدثت بها الواقعة، ويتم تحريره باسم مدير المستشفى أو من ينوب عنه.





جدير بالذكر أنه في نهاية العام الماضي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتي تتضمن العقوبات المقررة للتعدي على الموظفين العموميين، والعاملين بالمنشآت الصحية العامة، وجاري العمل على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لعرض المشروع على مجلس النواب.





وتابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تداعيات واقعة الإعتداء على الطبيب نشأت والتواصل مع مدير أمن الغربية لمعرفة ماتم في هذه الواقعه واتأكد من أن كافة الإجراءات القانونية قد تم اتخاذها باسم المستشفى وأكد الدكتور رحمي أنه يولى اهتمامًا كبيرًا بالواقعة متمنيا له الشفاء العاجل.



