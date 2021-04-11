تعرف على تفاصيل أغنية تامر حسني الجديدة









والأغنية من كلمات سارة سعيد ولحن هيثم نبيل وتوزيع فهد، ويواصل تامر تسجيل الرباعيات التي يقدمها خلال أحداث العمل.









يشرع النجم تامر حسني، في العمل على أغنية جديدة تحمل العديد من المفاجآت، وستكون من كلمات محمد القاياتى وتوزيع أحمد عادل وألحان محمد حمزة ومن المقرر طرحها في موسم رمضان المقبل.على جانب آخر انتهى النجم تامر حسني مؤخراً من تسجيل أغنية تتر مسلسل "نسل الأغراب" للنجمين أمير كراره وأحمد السقا وتأليف وإخراج محمد سامي والمقرر عرضه حصريًا على قناة ON في شهر رمضان المقبل.