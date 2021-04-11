شاهد.. لأول مرة كواليس مسلسل "لعبة نيوتن" للنجمة منى زكي (فيديو)

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من كواليس العمل قبل عرضه على شاشات التلفزيون.



وتدور أحداث "لعبة نيوتن" حول رحلة هنا وحازم اللذان يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما على الأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئًا فشيئًا وتأخذهما إلى عوالم لم تكن في الحسبان، وتم تصوير المسلسل بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية .



مسلسل لعبة نيوتين من بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن احمد، مايان السيد، اسامة الهادي ولاول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الامريكي ادهم الشرقاوي، والتأليف لورشة السيناريست مها الوزير بمشاركة سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي، وعمار صبري ومن اخراج تامر محسن ومن انتاج ميديا هب سعدي- جوهر.







