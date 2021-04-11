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مدحت عبد الهادي: فوز الزمالك أمام تونجيث حافز لمواصلة الانتصارات وحصد الدوري

الأحد 11/أبريل/2021 - 01:59 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أكد مدحت عبدالهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، أن تحقيق الفوز أمام تونجيث السنغالي برباعية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، أمس السبت، سيكون حافزًا لمواصلة الانتصارات وحصد لقب الدوري المصري الممتاز.

وقال عبدالهادي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "فوز الزمالك على تونجيت حافز للفريق خلال الفترة المقبلة، ويجب أن يصب اللاعبين كل تركيزهم في التوقيت الحالي على حصد بطولة الدوري المحلي".

وفي سياق آخر، تابع عبدالهادي، "معتمد جمال وسمير كمونة أفضل اللاعبين الذين لعبت بجوارهم في خط الدفاع ".

جدير بالذكر أن الزمالك ودع منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، من دور المجموعات.

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