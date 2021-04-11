مدرب الزمالك السابق: رحيل باتشيكو قبل لقاء الترجي تم بسبب إصرار كارتيرون













أوضح مدحت عبدالهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، أن الإدارة كانت قد اتخذت قرارًا باستمرار جايمي باتشيكو على رأس الجهاز الفني للفريق لحين لعب مباراة الترجي، ولكن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي للأبيض، أصر على أن يتولى تدريب الفريق قبل مواجهة الفريق التونسي.





وأشار عبدالهادي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "كان لابد أن يدير البرتغالي جايمي باتشيكو، مباراة الترجي التونسي أولًا قبل أن يرحل عن القلعة البيضاء، ولكن رحيله قبل تلك المباراة الهامة بأيام خاطئ".





واستكمل، "باتشيكو كان سيستمر في قيادة الزمالك حتى بعد مباراة الترجي، لكن كارتيرون هو مَن أصر علي قيادة الفريق في تلك المباراة".



