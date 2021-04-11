اليوم.. رئيس جامعة طنطا ضيف 'صباحنا مصري' على شاشة الفضائية المصرية

يستضيف برنامج "صباحنا مصري" على الشاشة الفضائية المصرية، اليوم الأحد الموافق 11 أبريل، في تمام الساعة 9 صباحًا، الدكتور محمود أحمد ذكي رئيس جامعة طنطا، وأحد الإستشارين الدوليين للعديد من الجهات والمنظمات الدولية في مجال تصميم وتخطيط المستشفيات، ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الكبرى، وتطوير إدارة الأعمال، وأستاذ العمارة والتصميم المعماري.



