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اليوم.. رئيس جامعة طنطا ضيف 'صباحنا مصري' على شاشة الفضائية المصرية
الأحد 11/أبريل/2021 - 01:59 ص
ميسون أبو الحسن
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يستضيف برنامج "صباحنا مصري" على الشاشة الفضائية المصرية، اليوم الأحد الموافق 11 أبريل، في تمام الساعة 9 صباحًا، الدكتور محمود أحمد ذكي رئيس جامعة طنطا، وأحد الإستشارين الدوليين للعديد من الجهات والمنظمات الدولية في مجال تصميم وتخطيط المستشفيات، ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الكبرى، وتطوير إدارة الأعمال، وأستاذ العمارة والتصميم المعماري.
ويتحدث "ذكي" عن إنشاء المستشفى التعليمي العالمي بالمحلة الكبرى، وإنشاء قناة تلفيزيونية خاصة بجامعة طنطا؛ حيث تُعتبر جامعة طنطا صاحبة السبق الأول لإنشاء أول قناة تلفيزيونية على مستوى الجامعات المصرية، وتصميم أول روبورت ذكي على أرض مصر بأيدي مصرية، ومساهمة الجامعة في مبادراة الرئيس (حياة كريمة)، وكذلك عملية التطوير المالي والإداري بالجامعة.
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