تشكيل ارسنال المتوقع ضد شيفيلد يونايتد فى الدوري الإنجليزي

يلتقي اليوم الأحد فريق أرسنال نظيره شيفيلد يونايتد ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي شيفيلد يونايتد.





وجاءت تشكيلة أرسنال المتوقعة كالتالي:





حراسة المرمي: لينو.





خط الدفاع: لويز، جابرييل، هولدينج، بيليرين.





خط الوسط: تشاكا، توماس بارتي، سيبايوس.



