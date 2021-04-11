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تشكيل ارسنال المتوقع ضد شيفيلد يونايتد فى الدوري الإنجليزي

الأحد 11/أبريل/2021 - 02:02 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يلتقي اليوم الأحد فريق أرسنال نظيره شيفيلد يونايتد ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ". 

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي شيفيلد يونايتد. 

وجاءت تشكيلة أرسنال المتوقعة كالتالي: 

حراسة المرمي: لينو.

خط الدفاع: لويز، جابرييل، هولدينج، بيليرين. 

خط الوسط: تشاكا، توماس بارتي، سيبايوس.

خط الهجوم: لاكازيت، ساكا، ويليان.

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