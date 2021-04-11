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بعد النجمات العالميات في جولدن جلوب.. رحمة رياض تتألّق في مسك ختام "عراق آيدول" مع زهير مراد

الأحد 11/أبريل/2021 - 02:20 ص
بوابة الفجر
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ختمت النجمة رحمة رياض، آخر حلقة من برنامج "عراق آيدول" تاركة بصمة إستثنائيّة في قلوب الجماهير، فأطلّت هذه المرّة بفستان من تصميم العالمي زهير مراد، وتألّقت في اللون الأرجواني الملكي. وقد لقّبت بالملكة من قبل جمهورها حيث تصدّرت هاشتاج "رحمة رياض الملكة" على تويتر كالعادة خلال كلّ حلقة أطلّت بها رحمة منذ بداية البرنامج حتّى الآن.


وتعاون زهير مراد، مع نجوم عالميين ك جينيفر لوبيز، ريتا أورا، كاثرين زيتا جونز، هايلي بيبر، سوفيا فيرغارا وغيرهم... أمّا الآن فسلّط الضوء على نجمة من العالم العربي إلى كلّ العالم "رحمة رياض" التي تميّزت بقصّة ناجحة عبر شركة إدارة أعمالها في لبنان Music Is My Life. 


وفاجأت رحمة الجمهور بمسك الختام للحلقة حيث أعادت إحياء أغنية "واجب بالروح أشريك" لوالدها المرحوم رياض أحمد، حيث وجّهت إليه تحية، لأيقونة العراق، وجمعت بهذه الأغنية ثلاثة أجيال يتوارثون الفن العراقي الأصيل. وغنّتها بالأداء المباشر إلى جانب الأوركسترا على رأسهم المنتج الموسيقي داني الحلو.

بعد النجمات العالميات في جولدن جلوب.. رحمة رياض تتألّق في مسك ختام "عراق آيدول" مع زهير مراد
بعد النجمات العالميات في جولدن جلوب.. رحمة رياض تتألّق في مسك ختام "عراق آيدول" مع زهير مراد
بعد النجمات العالميات في جولدن جلوب.. رحمة رياض تتألّق في مسك ختام "عراق آيدول" مع زهير مراد
بعد النجمات العالميات في جولدن جلوب.. رحمة رياض تتألّق في مسك ختام "عراق آيدول" مع زهير مراد

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