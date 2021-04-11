تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد توتنهام فى الدوري الإنجليزي





يلتقي اليوم الأحد فريق مانشستر يونايتد نظيره فريق توتنهام هوتسبير ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب توتنهام هوتسبير.





وجاءت تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة كالتالي:





حراسة المرمي: دي خيا.





خط الدفاع: ماجوير، ليندلوف، بيساكا، شو.





خط الوسط: فيرنانديز، ماتيتش، فريد.



