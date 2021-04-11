بعد جولة في العديد من المعارض الدولية.. يسرا وهبة تعود إلى معرض فنون العالم بدبي للمرة الثانية

وأضافت يسرا وهبة: "أسعي دائما أن أكون علي طبيعتي، أن أترك مشاعري وأنا ارسم لتترجم إلي لوحة، خاصة وأن معرض فنون العالم بدبي جلب لي هذا العام شعورا مختلفا بسبب تطلعي لتقديم شئ مبتكر بمفاهيم جديدة تضيف إلي رحلتي وتصوري إلي الجمهور من متذوقي هذا النوع من الفن، الذي يدمج العديد من المواد معا ويؤدي إلي ابتكار مفاهيم جديدة، فأعمالي الفنية المجردة تأتي مباشرة من القلب للواقع.









وأشارت إلى أن أعمالها تعبر عن الأشياء التي لا يمكنها ترجمتها إلي كلمات الا من خلال الرسم، فهو لغتي المرئية للتواصل من خلال حركة الألوان". حيث تتضمن أساليبها الفنية إستخدام الأكريليك و الرزين بالدمج مع مجموعة من المواد للحصول على الطلاء لتصل إلي النتيجة المطلوبة، فكل عمل فني يروي قصة من خلال الألوان والقوام والمواد، فرؤيتها الإبداعية هي أن تصنع ما يجعل الناس تشعر بالارتياح والحب، وتقول "العالم يريد طاقة إيجابية ويجب على الجميع أخذ قسط من الراحة.. و الانطلاق مجددا".







