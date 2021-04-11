اليوم.. 'الوطنية للصحافة' تسلم شهادات توفيق أوضاع المؤسسات القومية

تنظم الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، احتفالًا بتوفيق أوضاع الصحف القومية التي تديرها،ولتسليم شهادات اكتمال الإخطارات المُقدمة من الهيئة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وفقًا لأحكام قانون المجلس رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ واللوائح الصادرة تنفيذًا له.





ويقوم بتسليم الشهادات رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الكاتب الصحفي كرم جبر، ورئيس الهيئة الوطنية للصخافة، المهندس عبدالصادق الشوربجي، بحضور رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الإصدارات القومية.





الجدير بالذكر أن المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، قد ألزمت كافة الكيانات القائمة وقت صدور القانون من صحف وقنوات وإذاعات ومواقع إلكترونية، بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه.



