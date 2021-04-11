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اليوم.. 'الوطنية للصحافة' تسلم شهادات توفيق أوضاع المؤسسات القومية

الأحد 11/أبريل/2021 - 03:04 ص
الهيئة الوطنية للصحافة
الهيئة الوطنية للصحافة
ميسون أبو الحسن
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تنظم الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، احتفالًا بتوفيق أوضاع الصحف القومية التي تديرها،ولتسليم شهادات اكتمال الإخطارات المُقدمة من الهيئة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وفقًا لأحكام قانون المجلس رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ واللوائح الصادرة تنفيذًا له.

ويقوم بتسليم الشهادات رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الكاتب الصحفي كرم جبر، ورئيس الهيئة الوطنية للصخافة، المهندس عبدالصادق الشوربجي، بحضور  رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الإصدارات القومية.

الجدير بالذكر أن المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، قد ألزمت كافة الكيانات القائمة وقت صدور القانون من صحف وقنوات وإذاعات ومواقع إلكترونية، بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه.

ويأتي هذا الاحتفال ضمن سلسلة من الاحتفالات التي يُقيمها المجلس لتسليم شهادات اكتمال الإخطارات المُقدمة من الصحف، وأيضًا تراخيص القنوات والإذاعات والمواقع الإلكترونية.

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