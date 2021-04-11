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ميدو: رحيل باتشيكو تسبب في خروج الزمالك وحصد الدوري أصبح واجبًا

الأحد 11/أبريل/2021 - 03:06 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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علق الإعلامي أحمد حسام ميدو، على خروج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من بطولة دوري أبطال إفريقيا، من دور المجموعات.

وأشار ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، إلى أن الزمالك دفع ثمن توقيت رحيل البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق السابق، بالخروج من دوري أبطال إفريقيا.

وتابع، "جماهير الزمالك لن تقبل بتعويض عن توديع دوري أبطال إفريقيا، إلا الفوز ببطولة الدوري المصري الممتاز".

وأوضح أن الزمالك فرط في حقه في الصعود من مجموعته بدوري أبطال إفريقيا، مشيراً إلى أنه لا يمكن إلقاء اللوم على الترجي التونسي الذي ضمن التأهل.

وأكد "لا يوجد من يلعب من أجل غيره في كرة القدم، ولا يُمكن أن ألوم على الترجي لأنه لن يُوزع هدايا على الزمالك، واستفاقة الزمالك الفنية جاءت في وقت متأخر".

فيما شدد، "مباراة القمة جاءت في توقيت مميز للغاية للاعبي الزمالك، لتعويض ومصالحة الجماهير، بالفوز بتلك المباراة والاستمرار على صدارة الدوري".

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