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سمير كمونة ينتقد لقطة متابعة دكة الزمالك لمباراة الترجي ومولودية الجزائر

الأحد 11/أبريل/2021 - 03:39 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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انتقد سمير كمونة نجم النادي الأهلي السابق، اللقطة التي رصدتها كاميرات البث التلفزيوني، للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على دكة البدلاء في لقاء تونجيث، وهم يتابعون مباراة مولودية الجزائر، والترجي في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الزمالك ودع بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما تعادل الترجي التونسي أمام مولودية الجزائر، بهدف لمثله، حيث كان يحتاج إلى أن يهزم الأخير ليتمكن من التأهل إلى دور ربع النهائي.

وقال سمير كمونة في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "لاعبو الزمالك ارتبكوا خطأ في مباراة تونجيث، بمتابعتهم لمباراة الترجي والمولودية، لابد أن تركز في عملك أولاً ثم تراقب غيرك".

جدير بالذكر أن الزمالك فاز أمام تونجيث السنغالي، برباعية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، أمس السبت.

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