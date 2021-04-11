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ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهات اليوم الأحد

الأحد 11/أبريل/2021 - 03:09 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يقدم لكم موقع الفجر الرياضي جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليغ"، قبل مواجهات اليوم الأحد 11 أبريل 2021، لصالح الأسبوع 31 من عمر البطولة.

تعرض مانشستر سيتي ليلة أمس لهزيمة ساحقة من ضيفه ليز يونايتد على ملعب الإتحاد، بنتيجة 1-2 بهدف في الوقت المحتسب بدل الضائع عن طريق اللاعب ستيوارت دالاس.

وفي نفس اليوم، وقع أستون فيلا في فخ ليفربول نتيجة لريمونتادا رائعة بقيادة محمد صلاح، حيث أنتهت المباراة بهدفين مقابل هدف للأخير.

وعلى الجانب الآخر، حقق فريق تشيلسي فوزًا ثمينًا رفع رصيده إلي  المركز الرابع في جدول ترتيب البريميرليغ، عقب تحطيم مضيفه كريستال بالاس نتيجة 4-1.


إليكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهات اليوم الأحد كالآتي:-


1- مانشستر سيتي 74 نقطة .

2- مانشستر يونايتد 60 نقطة.

3- ليستر سيتي 56 نقطة .

4- تشيلسي 54 نقطة.

5- ليفربول 52 نقطة.

6- وست هام يونايتد 52 نقطة .

7- توتنهام 49 نقطة.

8- ايفرتون 47 نقطة .

9- ليدز يونايتد 45 نقطة.

10- استون فيلا 44 نقطة .

11- ارسنال 42 نقطة .

12- ولفرهامبتون 38 نقطة.

13- كريستال بالاس 38 نقطة.

14- ساوثهامبتون 36 نقطة .

15- بيرلني 33 نقطة .

16- برايتون 32 نقطة .

17- نيوكاسل 29 نقطة .

18- فولهام 26 نقطة .

19- وست بروميتش 21 نقطة .

20- شيفيلد يونايتد 14 نقطة .

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