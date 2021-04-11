ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مواجهات اليوم الأحد

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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مواجهات اليوم الأحد
الأحد 11/أبريل/2021 - 03:42 ص
غدير أحمد
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يقدم لكم موقع الفجر الرياضي جدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليغ"، قبل مواجهات اليوم الأحد 11 أبريل 2021، لصالح الأسبوع 31 من عمر البطولة.
يجلس الفرعون المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول على عرش ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" برصيد 19 هدف.
وجاء هاري كين لاعب فريق توتنهام متساويًا مع صلاح بنفس عدد الأهداف ليقتسم معه الصدارة، ثم جاء في المرتبة الثالثة برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد برصيد 16 هدف.
وإليكم جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهات اليوم الأحد كالآتي:-
1- محمد صلاح، ليفربول، 19 هدفًا.
2- هاري كين، توتنهام، 19 هدفًا.
3- برونو فرنانديز، مانشستر يونايتد، 16 هدفًا.
4- باتريك بامفورد، ليدز يونايتد، 14 هدفًا.
5- كالفيرت لوين، إيفرتون، 14 هدفًا.
6- سون هيونج، توتنهام، 13 هدفًا.
7- جيمي فاردي، ليستر سيتي، 12 هدفًا.
8- أولي واتكينز، أستون فيلا، 12 هدفًا.
9- إيلكاي جوندوجان، مانشستر سيتي، 11 هدفًا.
10- ألكسندر لاكازيت، آرسنال، 11 هدفًا.
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