التحالف يعلن إحباط هجوم جديد من الحوثيين

أعلن التحالف الذي تقوده المملكة العربية لاستعادة الشرعية في اليمن، اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط.





وقال التحالف في تصريحات نقلتها قناة العربية الإخبارية، أن هناك محاولات الميليشيات العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.



