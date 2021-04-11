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التحالف يعلن إحباط هجوم جديد من الحوثيين

الأحد 11/أبريل/2021 - 03:40 ص
الحوثيين
الحوثيين
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أعلن التحالف الذي تقوده المملكة العربية لاستعادة الشرعية في اليمن، اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط.

وقال التحالف في تصريحات نقلتها قناة العربية الإخبارية، أن هناك محاولات الميليشيات العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وشدد على أنهم يتخذون الاجراءات اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي.

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