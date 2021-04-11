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نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروع الرصف والتطوير بمدينة العياط
الأحد 11/أبريل/2021 - 04:42 ص
إسماعيل منطاوي
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تفقد المهندس إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن ويرافقه المهندس خيري مرسي رئيس مركز و مدينة العياط، مدينة العياط لمتابعه الحالة العامة للنظافة والأشغالات وللوقوف علي مستوي الخدمات المؤداه لأهالي المدينة والتعرف على أحتياجاتهم على الطبيعه.
وشدد على رئيس المدينة الأهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات والقمامة والأشغالات بشوارع المدينة أولا بأول.
كما تفقد نائب المحافظ أعمال تطوير وتوسيع ورصف شارع أبوهميلة بطول ١٢٠٠ متر بمدينة العياط لايجاد السيولة المرورية بنطاق المدينة.
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