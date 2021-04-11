موعد وقناة عرض برنامج "كلمة أخيرة" في رمضان

أعلنت الإعلامية لميس الحديدي عن موعد عرض برنامجها "كلمة أخيرة" خلال شهر رمضان المبارك.





قالت الحديدي خلال حلقة اليوم السبت من برنامجها الذي تقدمه على قناة "ON"، إنها ستقدم برنامجها من السبت إلى الاثنين على قناة "إكسترا نيوز" في تمام الساعة الحادية عشر مساءً طوال الشهر الكريم ولمدة ساعة واحدة.





جدير بالذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" يذاع من السبت إلى الثلاثاء على قناة "ON" في تمام التاسعة مساء.