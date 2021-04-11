Advertisements

مدرب صن داونز متحدثا عن مواجهة الأهلي: لست في سوبر ماركت لأختار منافسي القادم

الأحد 11/أبريل/2021 - 04:27 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements
 


تحدث رولاني موكوينا المدير الفني لصن داونز عن المواجهة المحتملة لفريقه أمام النادي الاهلي في دور الثمانية من بطولة دوري ابطال افريقيا.

وقال موكوينا في تصريحات لبرنامج الماتش: "نحن سعداء بالتأهل واشكر رئيس النادي على الدعم، كان هدفنا أن نتأهل وبعدها اننا نكون متصدرين للمجموعة الخاصة بنا من أجل خوض قرعة سهلة نسبيًا في دور الثمانية، ستكون مباراة العودة في ملعبنا وده هدف كبير تحقق بالنسبة لينا".

وتابع "الحديث عن الخسارة من شباب بلوزداد رغم الفوز في الذهاب غريب، كرة القدم فيها كل شيء ، ليفربول كان مهزوم من ميلان في 2005 وفي مباراة العودة عاد وفاز، وريمونتادا برشلونة أمام باريس سان جيرمان الشهيرة، هذه هي كرة القدم ولازم تتعلم منها، ببارك لشباب بلزوداد الي استحقوا التأهل".

وأضاف موكوينا "لا يمكنني اختيار منافسي في دور الثمانية، هذه قرعة، لست في سوبر ماركت من أجل اختيار رز أحمر أو بني أو أبيض، الأهلي فريق كبير بيدربه موسيماني ومدرب كبير عارف صن داونز كويس، وكايزر تشيفز منافسنا المحلي وعارف الفريق، مولودية الجزائر قاتلوا للنهاية وتأهلوا، أي منافس بالنسبة له بيتمنى يتجاوزه ويتخطى صعوبات السفر واللعب حاليًا في ظروف كورونا".

أخبار تهمك

ممثل شهير لـ "محمد رمضان": "في فنانين مش لاقين فلوس وإنت بتستحمى بيها!"

منذ حوالي 4 ساعات

قرار حاسم من كارتيرون بعد توديع الزمالك لدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

ليفربول و برشلونة يكبدان ريال مدريد خسائر15 مليون يورو

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحصل على توقيع الجوكر.. ويطرد نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

وزير الري محذرًا إثيوبيا: من مصلحتك حل أزمة سد النهضة بالتفاوض

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن حقيقة رحيل نجم الأهلي بأمر موسيماني

منذ حوالي 9 ساعات

كارتيرون يوجه طلبا عاجلا إلى إدارة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رد فعل الترجي التونسي بعد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

بيكيه يوبخ حكم مباراة الكلاسيكو بعد الخسارة أمام ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

3 أسماء على طاولة الزمالك لتعويض فرجاني ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقرر فسخ عقد نجمه

منذ حوالي 16 ساعة

هل يمكن أن تخوض مصر حربًا بسبب سد النهضة؟.. وزير الري يرد

منذ حوالي 6 ساعات

أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يتراجع عن قراره عقب مباراة تونجيث السنغالي

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:18 م

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

هل يمكن أن تخوض مصر حربًا بسبب سد النهضة؟.. وزير الري يرد

10:47 م

ليفربول و برشلونة يكبدان ريال مدريد خسائر15 مليون يورو

12:31 ص

بيكيه يوبخ حكم مباراة الكلاسيكو بعد الخسارة أمام ريال مدريد

11:27 م

عاجل.. رد فعل الترجي التونسي بعد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

08:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج