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مدرب صن داونز متحدثا عن مواجهة الأهلي: لست في سوبر ماركت لأختار منافسي القادم
الأحد 11/أبريل/2021 - 04:27 ص
حسام مجدي
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تحدث رولاني موكوينا المدير الفني لصن داونز عن المواجهة المحتملة لفريقه أمام النادي الاهلي في دور الثمانية من بطولة دوري ابطال افريقيا.
وقال موكوينا في تصريحات لبرنامج الماتش: "نحن سعداء بالتأهل واشكر رئيس النادي على الدعم، كان هدفنا أن نتأهل وبعدها اننا نكون متصدرين للمجموعة الخاصة بنا من أجل خوض قرعة سهلة نسبيًا في دور الثمانية، ستكون مباراة العودة في ملعبنا وده هدف كبير تحقق بالنسبة لينا".
وتابع "الحديث عن الخسارة من شباب بلوزداد رغم الفوز في الذهاب غريب، كرة القدم فيها كل شيء ، ليفربول كان مهزوم من ميلان في 2005 وفي مباراة العودة عاد وفاز، وريمونتادا برشلونة أمام باريس سان جيرمان الشهيرة، هذه هي كرة القدم ولازم تتعلم منها، ببارك لشباب بلزوداد الي استحقوا التأهل".
وأضاف موكوينا "لا يمكنني اختيار منافسي في دور الثمانية، هذه قرعة، لست في سوبر ماركت من أجل اختيار رز أحمر أو بني أو أبيض، الأهلي فريق كبير بيدربه موسيماني ومدرب كبير عارف صن داونز كويس، وكايزر تشيفز منافسنا المحلي وعارف الفريق، مولودية الجزائر قاتلوا للنهاية وتأهلوا، أي منافس بالنسبة له بيتمنى يتجاوزه ويتخطى صعوبات السفر واللعب حاليًا في ظروف كورونا".
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