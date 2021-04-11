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موعد مباراة ارسنال ضد شيفيلد يونايتد فى الدوري الإنجليزي
الأحد 11/أبريل/2021 - 04:28 ص
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الأحد فريق أرسنال نظيره شيفيلد يونايتد ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي شيفيلد يونايتد.
وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويحتل فريق أرسنال المركز العاشر فى جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يحتل فريق شيفيلد يونايتد المركز الأخير.
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