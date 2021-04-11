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نجم الزمالك السابق: اللاعبين مطالبين بالفوز بالقمة والتتويج بالدوري

الأحد 11/أبريل/2021 - 05:01 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أكد وائل القباني، نجم الزمالك السابق، أن بداية الزمالك لتعويض الإخفاق الإفريقي هو الفوز بمباراة القمة أمام الأهلي. 

وقال القباني خلال حواره ببرنامج الماتش: " البداية مباراة القمة أن يفوز الزمالك ثم يتوج بالدوري، اذا لم يحدث ذلك فإن الفريق لم يقدم شيئا هذا الموسم".

وأكمل: "أشعر بالحزن عندما يقدم الفريق مستويات سيئة 4 مباريات ثم يقدم مباراة جيدة، نحن لا نلعب على منتصف الجدول أو الوصيف".

وأتم: "الزمالك يلعب على كل البطولات لذلك يجب ان نلعب 7-8 مباريات جيدة ومباراة لأ، وعندما اكون غير موفق أحاول الفوز بأي طريقة".

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