نجم الزمالك السابق: اللاعبين مطالبين بالفوز بالقمة والتتويج بالدوري









أكد وائل القباني، نجم الزمالك السابق، أن بداية الزمالك لتعويض الإخفاق الإفريقي هو الفوز بمباراة القمة أمام الأهلي.





وقال القباني خلال حواره ببرنامج الماتش: " البداية مباراة القمة أن يفوز الزمالك ثم يتوج بالدوري، اذا لم يحدث ذلك فإن الفريق لم يقدم شيئا هذا الموسم".





وأكمل: "أشعر بالحزن عندما يقدم الفريق مستويات سيئة 4 مباريات ثم يقدم مباراة جيدة، نحن لا نلعب على منتصف الجدول أو الوصيف".



