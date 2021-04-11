صن داونز: انضمام بيتر شالولاي للأهلي كذبة إبريل









تحدث رولاني موكوينا المدير الفني لصن داونز عن التقارير التي ربطت مهاجم فريقه بيتر شالولاي بالنادي الاهلي للانضمام للفريق في الموسم القادم.





وقال رولاني في تصريحات لبرنامج الماتش: "اعتقد ان هذا الخبر تم اذاعته في برنامج كوميدي أو صحيفة صفراء، هو واحد من أهم لاعبي الفريق".





وتابع "بيتر مثله مثل سيرينو، يحصل على راتب عالي جدًا وليس من السهل ان يتعاقد نادي مع لاعب يملك عقد مع صن داونز".



