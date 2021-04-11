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نجم صن داونز: سيرينو أفضل من مبابي

الأحد 11/أبريل/2021 - 06:05 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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تحدث رولاني موكوينا المدير الفني لصن داونز عن لاعب الفريق سيرينو وموقفه مع النادي الجنوب افريقي في الوقت الحالي.

وقال موكوينا في تصريحات لبرنامج الماتش: "من حق أي شخص أن يطمح بالتعاقد مع أي لاعب".

وتابع "مبابي قدم مباراة مميزة أمام بايرن ميونيخ، قد أخرج بتصريحات وأقول أنني أرغب في ضم مبابي لصفوف صن داونز".

وأضاف "في رأيي سيرينو أفضل من مبابي، من حق أي شخص أن يقول ما يريد، ليس من السهل ان يتعاقد نادي مع لاعب من فريق صن داونز".

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