نجم صن داونز: سيرينو أفضل من مبابي









تحدث رولاني موكوينا المدير الفني لصن داونز عن لاعب الفريق سيرينو وموقفه مع النادي الجنوب افريقي في الوقت الحالي.





وقال موكوينا في تصريحات لبرنامج الماتش: "من حق أي شخص أن يطمح بالتعاقد مع أي لاعب".





وتابع "مبابي قدم مباراة مميزة أمام بايرن ميونيخ، قد أخرج بتصريحات وأقول أنني أرغب في ضم مبابي لصفوف صن داونز".



