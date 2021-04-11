نجم الزمالك: الترجي فوّت المباراة لكنه لا يُلام









أكد وائل القباني، نجم الزمالك السابق، أنه شعر بأن الترجي لا يريد الفوز حتى بعدما تقدم على مولودية الجزائر.





وقال القباني خلال حواره ببرنامج الماتش: "رأيت بالشوط الثاني أن الترجي ترك المباراة ويريد أن يسجل مولودية الجزائر في مرماه بأي طريقة".





وأكمل: "ضحكت كثيرا بعدما رأيت هدف المولودية، اللاعبين لم تضغط ولم تدافع، واذا كان يحتاج الترجي الفوز لن يدخل فيه هدف بهذا الشكل".





وتابع: "فريق بحجم تاريخ الترجي من العيب أن يترك مباراة لكن هذه حريته ولا يلام على خروج الزمالك، اذا كان يرى أن المولودية اقل خطورة من الزمالك هو حر".



