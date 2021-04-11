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نجم الزمالك: الترجي فوّت المباراة لكنه لا يُلام

الأحد 11/أبريل/2021 - 06:38 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أكد وائل القباني، نجم الزمالك السابق، أنه شعر بأن الترجي لا يريد الفوز حتى بعدما تقدم على مولودية الجزائر.

وقال القباني خلال حواره ببرنامج الماتش: "رأيت بالشوط الثاني أن الترجي ترك المباراة ويريد أن يسجل مولودية الجزائر في مرماه بأي طريقة".

وأكمل: "ضحكت كثيرا بعدما رأيت هدف المولودية، اللاعبين لم تضغط ولم تدافع، واذا كان يحتاج الترجي الفوز لن يدخل فيه هدف بهذا الشكل".

وتابع: "فريق بحجم تاريخ الترجي من العيب أن يترك مباراة لكن هذه حريته ولا يلام على خروج الزمالك، اذا كان يرى أن المولودية اقل خطورة من الزمالك هو حر".

وأتم: "الزمالك يستحمل لانه قصر من البداية، وما هي الشكوى؟ سيكون رد الترجي أنه حافظ على التعادل خوفا من الخسارة، لا توجد ادلة او مستندات تثبت حدوث تفاوت".

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