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سمير كمونة: الأهلي لديه نواقص ويفتقد الإمتاع ويعوضها بالمكسب

الأحد 11/أبريل/2021 - 07:10 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أكد سمير كمونة نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، لديه بعض النواقص، ولكن تعوض بتحقيق الانتصارات.

وانتقد كمونة أداء الأهلي خلال الفترة الأخيرة، في تصريحات تليفزيونية له عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، قائلًا، "أداء الأهلي ليس مقنعًا، ولكنه يفوز في المباريات، وكل النجوم بُعاد عن مستواهم".

وتابع، "هناك نواقص كثيرة في النادي الأهلي، يعوضها الفريق بالمكسب، والفريق لم يلعب مباراة ممتعة مع موسيماني منذ مباراتي الوداد ببطولة إفريقيا الموسم الماضي".

جدير بالذكر أن الأهلي تأهل إلى دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما حل في المركز الثاني في مجموعته برصيد 11 نقطة.

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