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نجم الزمالك السابق: اتحاد الكرة "مش عايش معانا"
الأحد 11/أبريل/2021 - 07:22 ص
حسام مجدي
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أكد وائل القباني، نجم الزمالك السابق، أن قمة الأهلي والزمالك ليس لها توقعات، كل فريق لديه رغبة في الفوز.
وقال القباني خلال حواره ببرنامج الماتش: "قرار اتحاد الكرة بتعيين حكام مصريين للقمة يؤكد أنه لا يعيش معنا في الأجواء الحالية".
وتابع: "هناك أزمة كبيرة وتعصب كبير في الفترة الأخيرة، ظهر ذلك في كرة السلة، لكن قراره ورؤيته تؤكد أنه لا يرى الوضع الحالي".
وأكمل: "لماذا يصمم اتحاد الكرة على الدخول في أزمة بسبب حكام القمة، ما الأزمة في استقدام حكم أجنبي".
وأضاف: "هناك حساسية كبيرة بين الفريقين ولن يستحمل أي منهما أي خطأ، خاصة أن هناك اخطاء في وجود تقنية الفيديو أيضًا".
وأتم: يجب أن نبعد الشبهة عن أي شئ، كما أن أي خطأ من الحكم المصري سيحدث أزمة حتى إن كان غير مقصود".
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