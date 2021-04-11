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نجم الزمالك السابق: اتحاد الكرة "مش عايش معانا"

الأحد 11/أبريل/2021 - 07:22 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أكد وائل القباني، نجم الزمالك السابق، أن قمة الأهلي والزمالك ليس لها توقعات، كل فريق لديه رغبة في الفوز. 

وقال القباني خلال حواره ببرنامج الماتش: "قرار اتحاد الكرة بتعيين حكام مصريين للقمة يؤكد أنه لا يعيش معنا في الأجواء الحالية".

وتابع: "هناك أزمة كبيرة وتعصب كبير في الفترة الأخيرة، ظهر ذلك في كرة السلة، لكن قراره ورؤيته تؤكد أنه لا يرى الوضع الحالي".

وأكمل: "لماذا يصمم اتحاد الكرة على الدخول في أزمة بسبب حكام القمة، ما الأزمة في استقدام حكم أجنبي".

وأضاف: "هناك حساسية كبيرة بين الفريقين ولن يستحمل أي منهما أي خطأ، خاصة أن هناك اخطاء في وجود تقنية الفيديو أيضًا".

وأتم: يجب أن نبعد الشبهة عن أي شئ، كما أن أي خطأ من الحكم المصري سيحدث أزمة حتى إن كان غير مقصود".

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