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مدحت عبدالهادي: تألق مروان حمدي في مباراة تونجيث أهم مكاسب الزمالك

الأحد 11/أبريل/2021 - 07:34 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أوضح مدحت عبدالهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، أن مروان حمدي مهاجم الأبيض، هو أهم مكاسب الفريق في مباراة تونجيث.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الفوز أمام تونجيث السنغالي، برباعية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، مساء أمس السبت.

وأشار عبدالهادي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "مروان حمدي كان يتعرض لضغط شديد بسبب انتقاله من مصر المقاصة إلى الزمالك، ولعبه في مركز مصطفى محمد بعد رحيله إلى جلاتا سراي التركي، وتسجيله في مباراة اليوم من أهم مكاسب الزمالك".

جدير بالذكر أن الزمالك ودع منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل رسمي، من دور المجموعات، بعدما حل في المركز الثالث في مجموعته برصيد 8 نقاط.

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