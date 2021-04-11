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ميدو: الجوهري زعل مني بسبب سندوتش طعمية

الأحد 11/أبريل/2021 - 07:46 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق، عن موقف حدث معه أثناء تواجده في معسكر منتخب مصر، وتسبب في غضب محمود الجوهري المدير الفني للفراعنة الأسبق.

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "عند انضمامي لمعسكر منتخب مصر في بداية مسيرتي وأنا في سن الـ17 عام، طلبت من الكابتن حسنين حمزة مدلك المنتخب «طعمية»، وقلت له أنني لم أجربها من قبل".

وتابع، "الكابتن حسنين نزل يجيبلي الطعمية، في جوف الليل، والكابتن جوهري علم بذلك وغضب جدًا، وفي اليوم التالي أثناء تناولنا وجبة الغداء، الجوهري قال لي "مين جابلك السندوتشات امبارح!"، فقلت له كابتن حسنين".

واستكمل، "الجوهري قال لحسنين، انت بتجيب للاعيبة سندوتشات من بره؟، فقال له «صعب عليا يا كابتن، أمه إسبانية وعمره ما أكل طعمية»، فرد عليه الجوهري «اسبانية مين، امه من شبرا»".

فيما أكد، "الجوهري أرسل نادر السيد لمتابعتي في بلجيكا دون علمي، نزلت بعد ذلك التدريب الأول مع منتخب مصر رِفقة باقي المحترفين وأديت مران قوي جدًا، والجوهري قال لي، «أنا بدور عليك بقالي 5 سنين، هتلعب مباراة المغرب»".

وأشار، "حسن شحاتة جعل للاعب المحلي قيمة، خلال فترة تدريبه للمنتخب المصري الأول".

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