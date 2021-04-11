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موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام فى الدوري الإنجليزي

الأحد 11/أبريل/2021 - 05:03 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الأحد فريق مانشستر يونايتد نظيره فريق توتنهام هوتسبير ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ". 

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب توتنهام هوتسبير.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني فى جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يحتل توتنهام المركز الثامن.

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