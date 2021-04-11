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ريال مدريد يترقب.. موعد مباراة أتلتيكو ضد بيتيس في الدوري الإسباني اليوم الأحد
الأحد 11/أبريل/2021 - 05:30 ص
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الأحد فريق أتلتيكو مدريد نظيره فريق ريال بيتيس ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي ريال بيتيس فى الأندلس.
وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاسباني الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويتصدر فريق أتلتيكو مدريد جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز رفقة فريق ريال مدريد.
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