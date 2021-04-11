موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

يترقب عشاق الكرة العالمية مباراة العودة بين بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي في دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

واستطاع باريس سان جيرمان الفوز على الفريق البافاري بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما وذلك ضمن منافسات مباراة الذهاب في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل ١٣ أبريل في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مصر.

* التشكيل المتوقع :-

- من المتوقع أن يخوض بايرن ميونخ المباراة بالتشكيل الآتي:-

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: بافارد وسولي وألابا وهرنانديز.

خط الوسط: كيميش وجوريتسكا وساني ومولر و كومان.

خط الهجوم: تشوبو موتينج.





- أما باريس سان جيرمان فمن المتوقع أن يخوض المباراة بالتشكيل الآتي:

-حراسة المرمى: نافاس.

خط الدفاع: داجبا وماركينيوس وكيمبيمبي وديالو.

خط الوسط: إدريسا جاي ودي ماريا ودانيلو.

خط الهجوم: نيمار ومبابي ودراكسلر.



