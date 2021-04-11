يستقبل يوفنتوس ضيفه جنوى مساء اليوم الأحد وذلك ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإيطالي لكرة القدم في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب يوفنتوس أرينا .





يحتل يوفينتوس المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 59 نقطة، بينما يحتل جنوي المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة .





وكان يوفينتوس قد نجح في تحقيق الفوز في المباراة الأخيرة له أمام نابولي بهدفين مقابل هدف.





موعد مباراة يوفنتوس وجنوى في الدوري الإيطالي