Advertisements
موعد مباراة يوفنتوس وجنوى في الدوري الإيطالي
الأحد 11/أبريل/2021 - 06:26 ص
محمد زويد
Advertisements
يستقبل يوفنتوس ضيفه جنوى مساء اليوم الأحد وذلك ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإيطالي لكرة القدم في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب يوفنتوس أرينا .
يحتل يوفينتوس المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 59 نقطة، بينما يحتل جنوي المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة .
وكان يوفينتوس قد نجح في تحقيق الفوز في المباراة الأخيرة له أمام نابولي بهدفين مقابل هدف.
موعد مباراة يوفنتوس وجنوى في الدوري الإيطالي
مباراة يوفنتوس وجنوى سوف تلعب مساء اليوم الأحد ، وتنقل عبر قناة بي ان سبورت 3 في تمام الساعة الثالثة بتوقيت مصر.
Advertisements