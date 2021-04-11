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موعد مباراة يوفنتوس وجنوى في الدوري الإيطالي

الأحد 11/أبريل/2021 - 06:26 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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يستقبل يوفنتوس ضيفه جنوى مساء اليوم  الأحد وذلك ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإيطالي لكرة القدم في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب يوفنتوس أرينا .

 يحتل يوفينتوس المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 59 نقطة، بينما يحتل جنوي  المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة . 

وكان يوفينتوس قد نجح في تحقيق الفوز في المباراة الأخيرة له أمام نابولي بهدفين مقابل هدف. 

موعد مباراة يوفنتوس وجنوى في الدوري الإيطالي 
مباراة يوفنتوس وجنوى سوف تلعب مساء اليوم  الأحد ، وتنقل عبر قناة بي ان سبورت 3 في تمام الساعة الثالثة بتوقيت مصر.

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