أسطورة ريال مدريد يرد بقوة على سخرية كلوب

علق أسطورة نادي ريال مدريد الإسباني السابق، خورخي فالدانو على المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب، وذلك عق السخرية الأخير من ملعب ألفريدو دي ستيفانو، الذي يخوض الميرينجي عليه مبارياته خلال فترة تجديد ملعب سانتياجو برنابيو.









ورد فالدانو يعتبر بمثابة "قصف جبهة"، عقب وصف كلوب ملعب ريال مدريد بـملعب التدريب، وذلك قبل مواجهتهما في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال، وبعد أن انتقد الملعب بعد المباراة مؤكدًا أن ملعب أنفيلد سيكون مناسبا أكثر حين يلتقي الفريقان في لقاء العودة.









وعلي الجانب الأخر، رد فالدانو على تصريحات كلوب قائلًا:"فإن ما يجب وضعه في الاعتبار هو أن ريال مدريد لا يلعب في فالديبيباس".









وأضاف:"ومن أجل الحصول على أفضلية تنافسية، البرنابيو، حتى وإن كان فارغًا، فهو استاد مخيف يؤثر أحيانًا على الخصوم، يجعلهم ينكمشون، لذا فمدريد هو الذي يخسر أكثر مما يكسب من الناحية الرياضية من تغيير الملعب".







