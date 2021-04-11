عاجل.. تسريب بيانات نحو 1.3 مليون من مستخدمي تطبيق "كلوب هاوس"

أفادت قناة العربية في خبر عاجل، أنه تم تسريب بيانات نحو 1.3 مليون من مستخدمي "كلوب هاوس".

وحظي تطبيق "كلوب هاوس" في الفترة الأخيرة بشهرة واسعة خاصة بعد حديث العديد من المشاهير عنه، وهو تطبيق صوتي يعمل بالدعوة فقط هو صاحب الترند هذه الأيام في مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه موجود حصرا على أجهزة ابل، ولا يوجد في متاجر منافستها الرئيسية جوجل.





ويعد التطبيق هو السادس في عدد التحميلات بالنسبة لتطبيقات التواصل الاجتماعي على نظام آي أو إس، ووصلت القيمة السوقية للتطبيق الذي لم يصدر سوى في أبريل 2020 إلى مليار دولار أمريكي، خصوصا بعد دعم شركة أندريسن هورويتز لملاك التطبيق بـ100 مليون دولار مؤخرا.