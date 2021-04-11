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أمير قاسم وصلاح عطية ينتهيان من تسجيل أغنية "البصاصين"

الأحد 11/أبريل/2021 - 06:27 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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انتهى المطرب أمير قاسم، من تسجيل أغنيته الجديدة بعنوان "البصاصين"، بأحد ستوديوهات الهرم، والتي تشهد تعاونه مع الشاعر صلاح عطية، ومن المقرر تصويرها كفيديو كليب قريبًا.


الأغنية من كلمات وألحان صلاح عطية، وتوزيع أشرف البرنس، وهندسة صوتية حسام جودة، بمشاركة عارف القانون عمرو الصوف، ومن إنتاج أبو سفيان السبع العالمي.

 

يذكر أن أمير قاسم، مطرب صاعد حقق نجاحات متتالية بالتعاون من أبرز الشعراء والملحنين، من بينهم الشاعر صلاح عطية، الذي تعاون معه في بداياته الفنية عام ٢٠١٤.

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