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غضب جمهور مصطفى قمر بسبب البوستر الدعائي لـ"خمس نجوم"

الأحد 11/أبريل/2021 - 07:16 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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عبر جمهور و محبي الفنان مصطفي قمر، عن غضبهم الشديد بسبب طرح البوسترات الدعائية لبرنامج "خمس نجوم" المقرر عرضه في رمضان المقبل حيث ظهر فيه كل من غادة عادل و نور و محمد الشرنوبي و كريم فهميـ، فيما لم يتصدر مصطفي قمر المقدمة في البوستر مما جعل جمهوره غير راضي و إعتبره إهانه لتاريخه و مشواره الفني الطويل .

و من جانبه علق جمهور قمر عبر مواقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك و الإنستجرام بـ هاشتاج (لا لبوستر البرنامج المنتشر مصطفي قمر نجم كبير تاريخ كبير).

و في سياق آخر يواصل الفنان مصطفي قمر تصوير مسلسل "فارس بلا جواز" المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل في عدد من القنوات الفضائية هم "القاهرة و الناس - صدي البلد - المحور"

"فارس بلا جواز" يشارك في بطولته محمد ثروت و طارق عبد العزيز و طارق الإبياري و سليمان عيد و محمد يوسف و مغاوري و العديد من ضيوف الشرف آبرزهم صلاح عبد الله و بيومي فؤاد و بشري و داليا البحيري و نور و مي سليم و شيري عادل و داليا مصطفي و هيدي كرم و ديما بياع و مي كساب و ويزو و راندا عبد السلام و أحمد تهامي و تيام قمر و أوس أوس و غيرهم ، المسلسل تأليف فداء الشنداويلي ، مدير التصوير تامر جوزيف ، إنتاج One Digital و تياترو ( عصام كفافي - رانيا الجيد - محمد فوده) و إخراج معتز حسام .

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مصطفى قمر برنامج 5 نجوم

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