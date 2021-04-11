Advertisements

الأرصاد تحذر من طقس اليوم: استمرار انخفاض درجات الحرارة

الأحد 11/أبريل/2021 - 07:01 ص
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم الأحد، حيث تشهد مصر استمرارا في انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

رياح على بعض المناطق
وقالت الهيئة في بيان لها، إنه يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح نشطة أحيانا، مائل للبرودة على السواحل الشمالية والرياح نشطة، لطيف على جنوب سيناء ولطيف على شمال الصعيد والرياح نشطة، معتدل على جنوب الصعيد والرياح نشطة.

طقس ساعات الليل
أما عن حالة الطقس في ساعات الليل، فأشارت الهيئة إلى أنه يسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على جنوب سيناء، مائل للبرودة على جنوب البلاد.

بيان بدرجات الحرارة
أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 13 والعظمى 22
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 13 والعظمى 22
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 13 والعظمى 22
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 14 والعظمى 21
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 19
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 14 العظمى 20
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 13 والعظمى 18
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 11 والعظمى 18
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 09 والعظمى 23
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 14 العظمى 19
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 14 والعظمى 19
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 14 والعظمى 22
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 23
درجات الحرارة في السويس الصغرى 12 والعظمى 24
درجات الحرارة في العريش الصغرى 12 والعظمى 20
درجات الحرارة في رفح الصغرى 11 والعظمى 20
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 14 والعظمى 23
درجات الحرارة في نخل الصغرى 08 العظمى 20
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 16 والعظمى 26
درجات الحرارة في طابا الصغرى 10 والعظمى 24
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 04 والعظمى 23
درجات الحرارة في الطور الصغرى 15 والعظمى 22
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 24
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 15 والعظمى 23
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 22
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 12 والعظمى 22
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 12 والعظمى 22
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 11 والعظمى 22
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 11 والعظمى 22
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 13 والعظمى 23
درجات الحرارة في قنا الصغرى 14 والعظمى 26
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 15 والعظمى 27
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 16 والعظمى 28
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 17 والعظمى 27
درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 14 والعظمى 26
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 20 والعظمى 30
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 19 والعظمى 28
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 21 والعظمى 29
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 20 والعظمى 28

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طقس درجة الحرارة درجات الحرارة بوابة الفجر الفجر الطقس اليوم الارصاد

أخبار تهمك

وزير الري محذرًا إثيوبيا: من مصلحتك حل أزمة سد النهضة بالتفاوض

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رد فعل الترجي التونسي بعد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

كارتيرون يوجه طلبا عاجلا إلى إدارة الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تسريب بيانات نحو 1.3 مليون من مستخدمي تطبيق "كلوب هاوس"

منذ ساعتين و 5 دقيقة

أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

بيكيه يوبخ حكم مباراة الكلاسيكو بعد الخسارة أمام ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن حقيقة رحيل نجم الأهلي بأمر موسيماني

منذ حوالي 11 ساعة

ليفربول و برشلونة يكبدان ريال مدريد خسائر15 مليون يورو

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقرر فسخ عقد نجمه

منذ حوالي 19 ساعة

هل يمكن أن تخوض مصر حربًا بسبب سد النهضة؟.. وزير الري يرد

منذ حوالي 9 ساعات

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

هاني الناظر يحذر من بعض الوجبات في رمضان.. اعرفها

منذ يوم

قرار حاسم من كارتيرون بعد توديع الزمالك لدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يحصل على توقيع الجوكر.. ويطرد نجم الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

عمرو أديب عن رحيل معتز مطر عن الشرق: "مش عايزين يتقلوا على تركيا"

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

استمرار ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الجمعة

الأرصاد تعلن طقس أول أيام العيد.. اعرف التفاصيل

الأرصاد: غدا انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار خفيفة على القاهرة والعظمى 24

رياح مثيرة للأتربة.. تعرف على تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

عودة انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة

مائل للبرودة نهارا.. الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:18 م

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

هل يمكن أن تخوض مصر حربًا بسبب سد النهضة؟.. وزير الري يرد

10:47 م

عاجل.. تسريب بيانات نحو 1.3 مليون من مستخدمي تطبيق "كلوب هاوس"

05:21 ص

ليفربول و برشلونة يكبدان ريال مدريد خسائر15 مليون يورو

12:31 ص

عاجل.. رد فعل الترجي التونسي بعد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

08:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج