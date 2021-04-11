الأرصاد تحذر من طقس اليوم: استمرار انخفاض درجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم الأحد، حيث تشهد مصر استمرارا في انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء.





رياح على بعض المناطق

وقالت الهيئة في بيان لها، إنه يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح نشطة أحيانا، مائل للبرودة على السواحل الشمالية والرياح نشطة، لطيف على جنوب سيناء ولطيف على شمال الصعيد والرياح نشطة، معتدل على جنوب الصعيد والرياح نشطة.





طقس ساعات الليل

أما عن حالة الطقس في ساعات الليل، فأشارت الهيئة إلى أنه يسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على جنوب سيناء، مائل للبرودة على جنوب البلاد.





بيان بدرجات الحرارة

أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 19

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 14 العظمى 20

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 13 والعظمى 18

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 11 والعظمى 18

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 09 والعظمى 23

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 14 العظمى 19

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 14 والعظمى 19

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 23

درجات الحرارة في السويس الصغرى 12 والعظمى 24

درجات الحرارة في العريش الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة في رفح الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة في نخل الصغرى 08 العظمى 20

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 16 والعظمى 26

درجات الحرارة في طابا الصغرى 10 والعظمى 24

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 04 والعظمى 23

درجات الحرارة في الطور الصغرى 15 والعظمى 22

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 24

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 11 والعظمى 22

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 11 والعظمى 22

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة في قنا الصغرى 14 والعظمى 26

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 15 والعظمى 27

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 16 والعظمى 28

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 17 والعظمى 27

درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 14 والعظمى 26

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 20 والعظمى 30

درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 19 والعظمى 28

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 21 والعظمى 29