زاهي حواس يكشف مفاجأة عن المدينة المفقودة

عبر عالم المصريات الدكتور زاهي حواس، عن سعادته الشديدة باكتشاف المدينة المفقودة، الذي وصفه بأنه ثاني أهم اكتشاف بعد مقبرة توت عنخ آمون.

وأضاف "حواس"، خلال أول حوار له عبر برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه تم اكتشاف مقبرة تعود للأسرة الـ26 أي عام 500 قبل الميلاد.

وأشار إلى أن هذه المقابر كاملة ولم تمس ويتم دعمها لأنها من الطوب اللبن".

كانت اكتشفت البعثة الأثرية المصرية، برئاسة الدكتور زاهى حواس، المدينة المفقودة تحت رمال الأقصر، والتى كانت تسمى "صعود آتون"، والتى يعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث.