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حظك اليوم.. توقعات الأبراج اليوم 11 أبريل 2021.. "انتبه لأكل عيشك"

الأحد 11/أبريل/2021 - 07:54 ص
الأبراج - أرشيفية
الأبراج - أرشيفية
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يوافق اليوم 11 أبريل 2021، ميلادية، وهذا اليوم تحمل الأبراج العديد من المفاجآت السارة والأمور الجيدة إلى أصحابها، أما بعض الأبراج الأخرى فقد تحتاج إلى الحفاظ على ثباتها حتى يمر هذا اليوم.

ونستعرض لكم في السطور التالية توقعات الأبراج اليوم 11 أبريل 2021.

برج الحمل: 
قد لاتسير أمورالعمل بالنعومة المتوقّعة، لكنها فرصة لتعرف من يمدّ يده لمعاونتك ومن يتجَاهَلك ويُدير ظهره عنك وقت الحاجة.

برج الثور: 
قد نجد الحل وكأن أحدهم يكتبه أمام أعيننا أو يهمس به فى أذننا، مشاكل فى العمل أو المنزل تنتهى بحلول مُبتكرة بمشيئة الله تَعَالى.

برج الجوزاء: 
حالتك المزاجيّة مُرتاحة ولايوجد سبب لتنغّص نفسيّتك بيدك، إن كنت تمرّ بفترة نقاهة من مرض فلا تتأخر عن تناول الدّواء فى موعده.

برج السّرطان: 
أسلوبك المُغلف بالمنطقيّة واللطف يُجبرالزّميلالزّوجة على التخلى عن عناده والتفكير فى الحلول الوَسَط، الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.

برج الأسد: 
الإلتفات للقمة عيْشك أفضل من الإنغماس فى مناقشات قد تعتقد أنها تسلية لكنها تستهلك تركيزك الذهنى وطاقتك، وتصنع العداوات المجّانيّة.

برج العذراء: 
لاتقدّم إقتراحات أو نصائح لغيرك إلا عندما يُطلب منك ذلك لتوفّر على نفسك صفة التطفّل، مَنْ تَدَخّل فيما لايعنيه.

برج الميزان: 
لا تتحسّر إن خسرت ما كان بإمكانك الفوز به إن إستعملت الأساليب غيرالنزيهة، إمشى عِدِل يحتار عدوّك فيك.

برج العقرب: 
عليك تركيز نشاطك لإحراز هدف محدّد واضح بدلا عن تشتيت جهدك على أكثر من نشاط، أنجز القليل،لكن أنجزه بإتقان.

برج القوس: 
لا تتمسّك بوجهة نظرك كمسألة عناد أوعجرفة وتهمل وجهة نظر الآخرين المنطقيّة، خاصةً إن تعلّق الأمر بالمال أو مستقبلك الوظيفى.

برج الجدى: 
إصلاح الضرر على الجبهة العاطفية يبدو اليوم أسهل من أىّ وقتٍ مضى فسارع ببذل مجهود قليل لتُفاجأ بنتجية مُمتازة بمشيئة الله تَعَالى.

برج الدّلو: 
لا يوجد ما يُشيرلأعطال إلا أنك منصوح بفحص إستبن سيارتك والإنتباه لهاتفك النقال وتوزيع أموالك على أكثر من جيب.

برج الحُوت: 
احرص على مُرافقة المُحترمين الناجحين بذلك تضمن إكتساب الخبرة أو توثيق العلاقة معهم، وابتعد عن المشبوهين، من جاور السّعيد يسعد.

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