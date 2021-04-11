حظك اليوم.. توقعات برج الحمل 11 أبريل 2021

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توقعات برج الحمل اليوم 11 أبريل 2021

قد لاتسير أمورالعمل بالنعومة المتوقّعة، لكنها فرصة لتعرف من يمدّ يده لمعاونتك ومن يتجَاهَلك ويُدير ظهره عنك وقت الحاجة.





صفات برج الحمل:

مواليد برج الحمل، يتميزون بالطبيعة الاستقلالية، ويحبون اتخاذ القرارات بأنفسهم، ورغم أنهم يغضبون بسرعة إلا أنه يسامحون سريعا أيضا، وهم يحبون الأطفال، كما يتميزون بالطيبة وحب العدل وكراهية الظلم، ولديهم ثقة عالية بالنفس.



