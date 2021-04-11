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حظك اليوم.. توقعات برج الثور 11 أبريل 2021

الأحد 11/أبريل/2021 - 07:52 ص
برج الثور
برج الثور
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تقدم لكم بوابة الفجر، خدمة حظك اليوم، وتوقعات الأبراج اليومية، لمحبي قراءة الأبراج والطالع الفلكي.

توقعات برج الثور اليوم 11 أبريل 2021
قد نجد الحل وكأن أحدهم يكتبه أمام أعيننا أو يهمس به فى أذننا، مشاكل فى العمل أو المنزل تنتهى بحلول مُبتكرة بمشيئة الله تَعَالى.

صفات برج الثور:
مواليد برج الثور، يتميزون بالرغبة في الاحتفاظ بالمال، والمكانة الاجتماعية المرموقة، ولديهم صبر طويل، ويتقنون أعمالهم، ويحبون الهدوء والتأمل، ولكن يعانون كثيرًا من آلام الحلق والحنجرة ويعاني من أمراض الإنفلونزا والبرد.

أشهر مواليد برج الثور: ليوناردو ديفينشي، وبيتر تشايكوفسكي، وأدولف هتلر، وإليزابيث الثانية، ووليام شيكسبير.

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