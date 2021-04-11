حظك اليوم.. توقعات برج الميزان 11 أبريل 2021

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توقعات برج الميزان اليوم 11 أبريل 2021

لا تتحسّر إن خسرت ما كان بإمكانك الفوز به إن إستعملت الأساليب غيرالنزيهة، إمشى عِدِل يحتار عدوّك فيك.





صفات برج الميزان:

مواليد برج الميزان، يتميزون بأنهم أصحاب مواهب كبيرة، وحبون الفن والأدب، وعقلاء يفكرون دومًا في كل قراراته قبل أن يقدم على اتخاذها، ويستطيعون التأقلم على كل الأوضاع، وهم إنسانيون إلى أبعد الحدود، وشخصيات مرحة تسعى للبهجة وتضيفها على كل مكان تحل به، إلا أنهم دبلوماسيون.



