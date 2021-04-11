Advertisements

حظك اليوم.. توقعات برج الميزان 11 أبريل 2021

الأحد 11/أبريل/2021 - 07:48 ص
برج الميزان
برج الميزان
Advertisements
تقدم لكم بوابة الفجر، خدمة حظك اليوم، وتوقعات الأبراج اليومية، لمحبي قراءة الأبراج والطالع الفلكي.

توقعات برج الميزان اليوم 11 أبريل 2021
لا تتحسّر إن خسرت ما كان بإمكانك الفوز به إن إستعملت الأساليب غيرالنزيهة، إمشى عِدِل يحتار عدوّك فيك.

صفات برج الميزان:
مواليد برج الميزان، يتميزون بأنهم أصحاب مواهب كبيرة، وحبون الفن والأدب، وعقلاء يفكرون دومًا في كل قراراته قبل أن يقدم على اتخاذها، ويستطيعون التأقلم على كل الأوضاع، وهم إنسانيون إلى أبعد الحدود، وشخصيات مرحة تسعى للبهجة وتضيفها على كل مكان تحل به، إلا أنهم دبلوماسيون.

أشهر مواليد برج الميزان: المهاتما غاندي، وأيزنهاور، ورالف لورين، وسارا بيرهارديت.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر برج الميزان الفجر أيزنهاور

أخبار تهمك

الكشف عن حقيقة رحيل نجم الأهلي بأمر موسيماني

منذ حوالي 13 ساعة

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

منذ يوم

وزير الري محذرًا إثيوبيا: من مصلحتك حل أزمة سد النهضة بالتفاوض

منذ حوالي 10 ساعات

أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

بيكيه يوبخ حكم مباراة الكلاسيكو بعد الخسارة أمام ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

قرار حاسم من كارتيرون بعد توديع الزمالك لدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

زاهي حواس يكشف مفاجأة عن المدينة المفقودة

منذ ساعة

عمرو أديب عن رحيل معتز مطر عن الشرق: "مش عايزين يتقلوا على تركيا"

منذ حوالي 5 ساعات

أسطورة ريال مدريد يرد بقوة على سخرية كلوب

منذ أقل من ساعتين

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تسريب بيانات نحو 1.3 مليون من مستخدمي تطبيق "كلوب هاوس"

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يحصل على توقيع الجوكر.. ويطرد نجم الفريق

منذ حوالي 10 ساعات

ليفربول و برشلونة يكبدان ريال مدريد خسائر15 مليون يورو

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رد فعل الترجي التونسي بعد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

هل يمكن أن تخوض مصر حربًا بسبب سد النهضة؟.. وزير الري يرد

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقرر فسخ عقد نجمه

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

حظك اليوم.. توقعات برج الميزان اليوم الأحد 14 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج الميزان 3 مارس 2021

حظك اليوم.. توقعات برج الميزان 6 مارس 2021

حظك اليوم.. توقعات برج الميزان 3 أبريل 2021

حظك اليوم.. توقعات برج الميزان 4 أبريل 2021

حظك اليوم.. توقعات برج الميزان 6 أبريل 2021

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:18 م

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

زاهي حواس يكشف مفاجأة عن المدينة المفقودة

07:51 ص

أسطورة ريال مدريد يرد بقوة على سخرية كلوب

07:14 ص

هل يمكن أن تخوض مصر حربًا بسبب سد النهضة؟.. وزير الري يرد

10:47 م

عاجل.. رد فعل الترجي التونسي بعد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

08:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج