Advertisements

حظك اليوم.. توقعات برج العقرب 11 أبريل 2021

الأحد 11/أبريل/2021 - 07:47 ص
برج العقرب
برج العقرب
Advertisements
تقدم لكم بوابة الفجر، خدمة حظك اليوم، وتوقعات الأبراج اليومية، لمحبي قراءة الأبراج والطالع الفلكي.

توقعات برج العقرب اليوم 11 أبريل 2021
عليك تركيز نشاطك لإحراز هدف محدّد واضح بدلا عن تشتيت جهدك على أكثر من نشاط، أنجز القليل،لكن أنجزه بإتقان.

صفات برج العقرب:
مواليد برج العقرب، يتميزون بأنهم طموحين للغاية، وهادئون ويكرهون التشاؤم والمتشائمين، ويحبون الصدق، ولا يميلون إلى فضح الأسرار، ولديهم جاذبية من نوع خاص تجعله محور اهتمام من حوله، ولكن مشكلته الرئيسة الشك والخوف من الخيانة التي لا يغفرها أبدًا.

أشهر مواليد برج العقرب: كريستوفر كولومبوس، وفولتير، والأمير تشارلز، وشارل ديجول، وماري أنطوانيت، ومارتن لوثر، وبيل جيتس، وبيكاسو.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حظك اليوم بوابة الفجر برج العقرب الفجر

أخبار تهمك

قرار حاسم من كارتيرون بعد توديع الزمالك لدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

ليفربول و برشلونة يكبدان ريال مدريد خسائر15 مليون يورو

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن حقيقة رحيل نجم الأهلي بأمر موسيماني

منذ حوالي 13 ساعة

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. تسريب بيانات نحو 1.3 مليون من مستخدمي تطبيق "كلوب هاوس"

منذ حوالي 3 ساعات

هل يمكن أن تخوض مصر حربًا بسبب سد النهضة؟.. وزير الري يرد

منذ حوالي 10 ساعة

أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

عمرو أديب عن رحيل معتز مطر عن الشرق: "مش عايزين يتقلوا على تركيا"

منذ حوالي 5 ساعات

زاهي حواس يكشف مفاجأة عن المدينة المفقودة

منذ ساعة

الزمالك يحصل على توقيع الجوكر.. ويطرد نجم الفريق

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقرر فسخ عقد نجمه

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. رد فعل الترجي التونسي بعد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

وزير الري محذرًا إثيوبيا: من مصلحتك حل أزمة سد النهضة بالتفاوض

منذ حوالي 10 ساعات

بيكيه يوبخ حكم مباراة الكلاسيكو بعد الخسارة أمام ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

أسطورة ريال مدريد يرد بقوة على سخرية كلوب

منذ أقل من ساعتين

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

حظك اليوم.. توقعات برج العقرب اليوم الأحد 14 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج العقرب 16 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج العقرب 17 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج العقرب 19 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج العقرب اليوم 20 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج العقرب 21 فبراير 2021

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:18 م

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

زاهي حواس يكشف مفاجأة عن المدينة المفقودة

07:51 ص

أسطورة ريال مدريد يرد بقوة على سخرية كلوب

07:14 ص

هل يمكن أن تخوض مصر حربًا بسبب سد النهضة؟.. وزير الري يرد

10:47 م

عاجل.. رد فعل الترجي التونسي بعد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

08:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج