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حظك اليوم.. توقعات برج القوس 11 أبريل 2021

الأحد 11/أبريل/2021 - 07:47 ص
برج القوس
برج القوس
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تقدم لكم بوابة الفجر، خدمة حظك اليوم، وتوقعات الأبراج اليومية، لمحبي قراءة الأبراج والطالع الفلكي.

توقعات برج القوس اليوم 11 أبريل 2021
لا تتمسّك بوجهة نظرك كمسألة عناد أوعجرفة وتهمل وجهة نظر الآخرين المنطقيّة، خاصةً إن تعلّق الأمر بالمال أو مستقبلك الوظيفى.

صفات برج القوس:
مواليد برج القوس يتميزون بالعفوية، والقوة والجرأة، ويحبون الرومانسية وفصل الشتاء، والمغامرة وهم كرماء جدا، ولا يكترثون للخسارة، ويثقون بمن حولهم بصورة عمياء وهم ناجحون وقياديون جيدون، ولكن رغم كل هذا أحيانا تنتابه نوبات من القلق.

أشهر مواليد برج القوس: بروس لي، وونستون تشرشل، ومارك توين، ولودوينغ فان بيتهوفين، وولت ديزني.

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