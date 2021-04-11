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المكسيك تسجل 2192 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 11/أبريل/2021 - 08:24 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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أبلغت الحكومة المكسيكية، أمس السبت، عن 2192 حالة وفاة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، وهي واحدة من أكبر حصيلة يوم واحد خلال الوباء، بعد توحيد البيانات من العام الماضي لتشمل الوفيات التي لم يتم تأكيدها في ذلك الوقت.

كان الرقم أعلى بكثير من المتوسطات اليومية التي أبلغت عنها وزارة الصحة في الأسابيع الأخيرة. وقالت وزارة الصحة المكسيكية إن ثلثي الوفيات التي تم الإبلاغ عنها يوم السبت والبالغ عددها 2192 حالة حدثت في عام 2020 ولم يتم تصنيفها في ذلك الوقت على أنها وفيات بسبب فيروس كورونا. تمت مراجعتها بعد ذلك من قبل الخبراء.

وقالت جابرييلا ديل كارمن نوكاميندي سيرفانتس، مديرة المراقبة الوبائية للأمراض غير المعدية في وزارة الصحة، خلال مؤتمر صحفي: "لقد خضعوا لعملية تقاضي ويمكن الآن اعتبارهم وفيات بسبب COVID".وقد رفعت الأرقام المحدثة إجمالي وفيات الفيروس التاجي في المكسيك إلى 209.212، وهو رابع أعلى معدل في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا.

وقالت الحكومة المكسيكية سابقًا إنه من المرجح أن تكون أرقام الحالات الحقيقية أعلى بكثير، وتشير البيانات المنفصلة التي نشرتها وزارة الصحة مؤخرًا إلى أن العدد الفعلي للوفيات قد يكون أعلى بنسبة 60٪ على الأقل من الرقم المؤكد. كما أبلغت وزارة الصحة يوم السبت عن 6356 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كوفيد -19، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 2278420 إصابة.

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