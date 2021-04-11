مقتل 82 شخصا في حملة شنتها قوات الأمن في ميانمار ضد المتظاهرين

قُتل ما لا يقل عن 82 شخصًا في يوم واحد في حملة شنتها قوات الأمن في ميانمار ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية، وفقًا لتقارير يوم السبت من وسائل إعلام محلية مستقلة ومنظمة تتعقب الخسائر في الأرواح منذ انقلاب فبراير.





كانت حصيلة القتلى يوم الجمعة في باجو هي الأكبر في يوم واحد لمدينة واحدة منذ 14 مارس، عندما قتل ما يزيد قليلًا عن 100 شخص في يانغون، أكبر مدينة في البلاد. تقع باجو على بعد حوالي 100 كيلومتر (60 ميلًا) شمال شرق يانغون. ولم تتمكن وكالة أسوشيتد برس من التحقق بشكل مستقل من عدد الوفيات.





أعلن عدد القتلى البالغ 82 حالة أولية جمعية مساعدة السجناء السياسيين، التي تصدر تعدادات يومية للضحايا والاعتقالات في أعقاب انقلاب الأول من فبراير الذي أطاح بحكومة أونغ سان سو كي المنتخبة. ويتم قبول حساباتهم على نطاق واسع باعتبارها ذات مصداقية عالية لأنه لا تتم إضافة الحالات حتى يتم تأكيدها، مع نشر التفاصيل على موقع الويب الخاص بهم.





وقالت الجماعة في تقريرها يوم السبت إنها تتوقع ارتفاع عدد القتلى في باجو مع التحقق من المزيد من الحالات. كما أفاد موقع "ميانمار ناو '' الإخباري على الإنترنت عن مقتل 82 شخصًا، نقلًا عن مصدر لم يذكر اسمه مشارك في أعمال الإنقاذ الخيرية. وقالت ميانمار ناو ووسائل إعلام محلية أخرى إن الجيش جمع الجثث وألقيت في أرض معبد بوذي.





قتل ما لا يقل عن 701 من المتظاهرين والمارة على أيدي قوات الأمن منذ استيلاء الجيش، وفقا لجمعية مساعدة السجناء السياسيين. والهجوم على باجو هو الثالث في الأسبوع الماضي الذي ينطوي على استخدام مكثف للقوة في محاولة لسحق المعارضة المستمرة للمجلس العسكري الحاكم.





وشنت الهجمات يوم الأربعاء على المعارضين المتشددين للحكم العسكري الذين أقاموا معاقل في بلدتي كالاي وتازي في شمال البلاد. في كلا المكانين، قُتل ما لا يقل عن 11 شخصًا - ربما من بينهم بعض المارة -.





واتُهمت قوات الأمن باستخدام أسلحة ثقيلة في هجماتها، بما في ذلك قذائف الآر بي جي وقذائف الهاون، على الرغم من عدم التمكن من تأكيد هذه المزاعم بشكل مستقل من قبل وكالة أسوشيتد برس. وبدا أن الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي من باجو تظهر شظايا من قذائف الهاون.



