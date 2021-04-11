6 وفيات و740 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

سجلت وزارة الصحة في المغرب، 740 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 501688 حالة.

وأعلنت السلطات الصحية المغربية، تسجيل 6 حالات وفاة نزولا من 12 وفاة الجمعة، ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 8891 حالة.

الأسبوع الماضي، قررت الحكومة المغربية تمديد حالة الطوارئ شهرا إضافيا حتى العاشر من مايو المقبل "بما يتلاءم مع الوضع الوبائي".

وقررت الحكومة أيضا الإبقاء على حظر التجول الليلي خلال شهر رمضان، وذلك في إطار مساعيها لمكافحة الطفرات الجديدة لفيروس كورونا.