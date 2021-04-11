



موقع وزارة القوى العاملة لاستعلام عن أسماء المقبولين بمنحة العمالة الغير منتظمة 2021 وموعد صرفها





كثرت عمليات البحث لمعرفة رابط موقع وزارة القوى العاملة لاستعلام أسماء المقبولين بمنحة العمالة الغير منتظمة مواعيد صرفها، بعد أن انتهت عمليات التسجيل للعمالة، وبدأت صرف المرحلة الأولى للحصول على منحة الـ 500 جنيه شهريًا لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أطلق مبادرة صرف منحة العمالة الغير منتظمة للمتضررين من أزمة كورونا، ولا يستطيعوا الحصول على قوت يومهم إلا بالنزول.





موقع وزارة القوى العاملة

بدأت وزارة القوى العاملة في مصر صرف منحة ال 500 جنيه منذ يوم الاثنين الماضي للأسماء التي قامت بتسجيل بياناتها على الموقع الإلكتروني، وتم إخطارهم بقبولهم وتحديد موعد ومكان التسليم، ويمكن للجميع الاستعلام على الأسماء المستحقة للصرف عن طريق الموقع الرسمي للقوى العاملة، وأكد الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة أن المنحة تُصرف عن طريق مركز البريد والمدارس والأماكن التي تم الإعلان عنها.





منحة العمالة الغير منتظمة

ونفى وزير القوى العاملة محمد سعفان الأنباء التي تم تداولها بشأن فتح وزارة القوى العاملة لباب التسجيل للعمالة الغير منتظمة مُجددًا، وأشار إلى أنه في حالة الاستعلام عن الأسماء التي تم قبولها في منحة ال 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة لابد من الاتصال على رقم 2030 للاستفسار عن الموقف سواء بالقبول أو بالرفض.



